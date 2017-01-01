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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Bolvadin'de oy kullananlar soluğu piknik alanlarında aldı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:40
Bolvadin'de oy kullananlar soluğu piknik alanlarında aldı
Bolvadin'de oy kullananlar soluğu piknik alanlarında aldı

(Fotoğraflı)

Mücahit Kuzu
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanan vatandaşlar soluğu piknik alanlarında aldı.
Bolvadin de vatandaşlar oy verdikten sonra piknik alanlarını doldurdu. İlçede oylarını sabah erken saatlerden itibaren kullanmaya başlayan vatandaşlar referandumun tatil ve sıcak güne denk gelmesini fırsat bilerek sandığın ardından piknik alanlarına akın ettiler. Bölgenin önemli mesiri alanı olan Horan Parkını dolduran vatandaşlar yanlarına ailelerini alarak piknik alanlarında mangalda yakarak eğlendiler. Eşiyle birlikte oy kullanan ardından ise Horan Parkına giden Sivar Akşit, demokratik haklarını kullandıktan sonra sıcak havayı da fırsat bilerek piknik yapmaya geldiklerini ifade etti.
(GC-

16.04.2017 15:48:04 TSI
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