29 kişinin sandığa ulaşması sağlandı

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129 kişinin sandığa ulaşması sağlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında hastalıklarından dolayı oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlar, evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından oy kullanacakları okula götürüldü. Ekipler tarafından şu ana kadar 129 kişinin sandığa ulaşması sağlandı.

Kayseri'de anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında vatandaşlar sabah saat 08:00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Hastalıklarından dolayı oy kullanacakları sandığın başına gidemeyen vatandaşlar ise, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekterliği tarafından organize edilen evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından okullara götürüldü.

Okul bahçesinde ambulans içerisinde sandık görevlileri eşliğinde oylarını kullanan vatandaşlar, daha sonra yine evlerine götürüldü.

Ayrıca Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalananların dışında, sağlık personeli yardımı olmaksızın oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşlarımızın talepleri 4443833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri telefonu tarafından değerlendirildi ve şu ana kadar 129 kişinin sandığa ulaşması sağlandı.



(AÖ-Y)



16.04.2017 15:52:57 TSI

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