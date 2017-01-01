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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Kuşadası'nda hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi

16 Nisan 2017 Pazar, 15:46
Kuşadası'nda hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi
Kuşadası'nda hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda rahatsızlıkları nedeniyle hastane ve sağlık kurumlarında tedavi gören hastalar, ambulanslarla oy kullanmaya geldi.
Sabah saatlerinden itibaren 112 sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullanacakları okullara getirilen hastalar, oyunu kullanarak hasta olmalarına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Bu arada, Kuşadası'nda oy verme işlemi devam ediyor. Kuşadası'nda 208 sandıkta 79 bin 721 seçmenin oy kullanacağı Kuşadası'nda ayrıca Kuşadası Limanındaki gümrük kapısında da oy verme işlemi gerçekleşiyor.
(ZH-MB-Y)

16.04.2017 15:53:44 TSI
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