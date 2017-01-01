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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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79 yaşındaki nine oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile gitti

16 Nisan 2017 Pazar, 15:46
79 yaşındaki nine oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile gitti
79 yaşındaki nine oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile gitti

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta 79 yaşındaki Fatma Aydın, yürüme zorluğu çekmesi nedeniyle oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi.
Fatih İlkokulu'na yakınları tarafından tekerlekli sandalye ile getirilen Fatma nine oy kullandıktan sonra yine yakınlarının yardımı ile okuldan ayrıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aydın, oy kullanmakta zorlanmadığını rahatça oy kullanabildiğini belirterek,"Seçim sonucu iyi olacak. Allah fer kuvvet versin devletimize, milletimize. Onları başımızdan eksik etmesin" dedi.
Fatih ilkokulunda oy kullanmaya gelen bir kadın okul girişinde rahatsızlanması nedeni ile ambulans çağrıldı. Parkinson hastası kadın 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.

(Nİ-UY-Y-)

16.04.2017 15:53:44 TSI
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