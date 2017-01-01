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Mardinli ikizler ilk defa oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 15:55
Mardinli ikizler ilk defa oy kullandı
Mardinli ikizler ilk defa oy kullandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de referandum oylamasına halk yoğun ilgi gösterirken 18 yaşına yeni giren ikiz Kayro kardeşler ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadı.
Mardin il genelinde kurulan bin 560 sandıkta 454 bin 263 bin seçmen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği görülürken Kızıltepeli ikizler Semanur ve Esmanur Kayro kardeşler, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı. İkizler Derneği Başkanı Sultan Özen ile beraber halk eğitim merkezine gelen Kayro kardeşler, 1419 nolu sandıkta oylarını birlikte kullandı.
Oylarını kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan ikiz kardeşlerden Semanur Kayro, "Bugün ilk oyumuzu ikizim ile beraber kullandık. Tabi ilk oyumuz olduğu için çok heyecanlandık. Vatani görevimizi yerine getirdik. Sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Bugün ilk defa oy kullandığını, bu yüzden çok heyecanlı olduğunu kaydeden ve Esmanur Kayro ise "Ülkemiz ve vatandaşlarımız için en iyi kararın bu olduğunu düşünerek oyumuzu kullandık. Halk oylaması milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
(MSK-AKK-Y)

16.04.2017 16:03:20 TSI
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