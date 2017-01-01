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Yürüme engelli vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için oy kullanmak isteyen yürüme engelli vatandaş, ambulansla okula getirildi.

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde ikamet eden yürüme engelli aynı zamanda evde bakım hizmeti alan 71 yaşındaki Dursun Yamanoğlu, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için oy kullanmaya ambulansla getirildi. İkametinden alınan Dursun Yamanoğlu, oy kullanacağı Kuzeykent İlkokulu'na ambulansla getirilerek tekerlekli sandalyeyle oy kullanacağı sandığa taşındı.

Sağlık görevlileri eşliğinde oyunu kullanan Dursun Yamanoğlu, tekrar ambulansa bindirilerek evine götürüldü.

Dursun Yamanoğlu, oyunun kendisinde saklı olduğunu belirterek, her çıkan sonucun ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Vİ-İÇ)



16.04.2017 16:08:30 TSI

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