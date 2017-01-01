16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Işık oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:01
Başkan Işık oyunu kullandı
Başkan Işık oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, oyunu, Tevfik Emin Başarı İlkokulu'nda kullandı.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün ülkemizin geleceği ile ilgili önemli bir yol ayrımındayız. Sonuç ne olursa olsun, halkımızın vereceği karara saygılı olmalıyız. Bugünden daha önemlisi ise yarın ne olacağıdır. Yarın ülkemizin tüm siyasilerinin sonuç ne olursa olsun birleştirici bir dil kullanması ve ayrıştırmak yerine bütünleştirme siyaseti için ilk adımı atmaları gerekmektedir. Barış dilinin ülkemize hakim olması gerekiyor. Türk Milleti olarak bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Anayasa referandumunun ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Yarın aydınlık bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
(GD)

16.04.2017 16:09:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turan oyunu Lapseki'de kullandı
YEREL

TURAN OYUNU LAPSEKİ'DE KULLANDI
Umurbey Belediyesi vatandaşları sandığa taşıdı
YEREL

UMURBEY BELEDİYESİ VATANDAŞLARI SANDIĞA TAŞIDI
Turan, Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle buluştu
YEREL

TURAN, BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI ÜYELERİYLE BULUŞTU
GESTAŞ'a ISO 27001 sertifikası
YEREL

GESTAŞ'A ISO 27001 SERTİFİKASI
Çanakkale sandık başına gidiyor
YEREL

ÇANAKKALE SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Çanakkale İŞKUR'un tarım ve hayvancılığa yönelik eğitim kursları devam ediyor
YEREL

ÇANAKKALE İŞKUR'UN TARIM VE HAYVANCILIĞA YÖNELİK EĞİTİM KURSLARI DEVAM EDİYOR
'Bahar yorgunluğunu stres daha da arttırıyor
YEREL

'BAHAR YORGUNLUĞUNU STRES DAHA DA ARTTIRIYOR
Katlı otopark yapımı için eski kültür sarayının yıkımı başladı
YEREL

KATLI OTOPARK YAPIMI İÇİN ESKİ KÜLTÜR SARAYININ YIKIMI BAŞLADI
Lapseki içme suyunda arsenik yok
YEREL

LAPSEKİ İÇME SUYUNDA ARSENİK YOK
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...