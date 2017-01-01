YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gelinlik ve damatlıkla sandığa gittiler

Gelinlik ve damatlıkla sandığa gittiler



(Fotoğraflı)



Yakup Güler

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de düğün tarihleri 16 Nisan halk oylamasına denk gelen Radim ve Büşra Bircan çifti, dünya evine girmeden önce gelinlik ve damatlıklarıyla sandığa giderek oy kullandı.

Bircan çifti, Nüshet Somay Caddesi'ndeki Atatürk İlkokuluna gelin arabasıyla gelerek, 1064 numaralı sandıkta oy kullandı. Çiftin gelinlik ve damatlıkla okula gelmesi görenleri şaşırttı. Okuldaki birçok seçmen çift ile fotoğraf çekildi. Oylarını kullanan çift daha sonra gelin arabasına binerek okuldan ayrıldı ve düğün salonunun yolunu tuttu.

(YG-SÜ-Y)



16.04.2017 16:14:43 TSI

NNNN

