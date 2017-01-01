16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekilleri oylarını kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:06
Milletvekilleri oylarını kullandı
Milletvekilleri oylarını kullandı

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Referandumu için Balıkesir milletvekilleri de oylarını kullanarak tercihlerini yaptı.
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Ahmet Akın ve Namık Havutça ikametlerinin yakınındaki okullarda oylarını kullanarak 45 günlük yorucu referandum maratonuna kişisel tercihlerini de yaparak son noktayı koydular. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı oyunu mezun olduğu Ali Fahri İşeri Okulunda kullanırken, CHP Milletvekili Ahmet Akın Gönen'de bulunan Şehit Rahmi İlkokulunda, CHP Milletvekilleri Mehmet Tüm ve Namık Havutça'da oylarını Bandırma'daki okullarda kullandı. Vekillerin sandıklar kapandıktan sonra parti teşkilatlarından seçim sonuçlarını takip edecekleri öğrenildi.
(BD-

16.04.2017 16:14:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Yazıcı oyunu kullandı
YEREL

VALİ YAZICI OYUNU KULLANDI
Ayvalık'ın lezzet haritası çiziliyor
YEREL

AYVALIK'IN LEZZET HARİTASI ÇİZİLİYOR
Ayvalık'ta Üniversite sistemindeki son değişiklikler ve geleceğin meslekleri semineri
YEREL

AYVALIK'TA ÜNİVERSİTE SİSTEMİNDEKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE GELECEĞİN MESLEKLERİ SEMİNERİ
Başkan Demiraslan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DEMİRASLAN OYUNU KULLANDI
Başkanlar oyunu kullandı
YEREL

BAŞKANLAR OYUNU KULLANDI
100 yaşında sandık başına gitti
YEREL

100 YAŞINDA SANDIK BAŞINA GİTTİ
Edremit'te 260 öğretmen başarı belgesi aldı
YEREL

EDREMİT'TE 260 ÖĞRETMEN BAŞARI BELGESİ ALDI
Zabıtadan referandum mesaisi
YEREL

ZABITADAN REFERANDUM MESAİSİ
AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu:
YEREL

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ALİ AYDINLIOĞLU:
Edremit'te 260 öğretmen başarı belgesi aldı
YEREL

EDREMİT'TE 260 ÖĞRETMEN BAŞARI BELGESİ ALDI
Köy öğrencilerini Sasalı'ya götürüyorlar
YEREL

KÖY ÖĞRENCİLERİNİ SASALI'YA GÖTÜRÜYORLAR
Ayvalık'ta Cunda Köprüsü hizmete girdi
YEREL

AYVALIK'TA CUNDA KÖPRÜSÜ HİZMETE GİRDİ
Mehmet Akif şiir yarışması sonuçlandı
YEREL

MEHMET AKİF ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI
Dursunbey-Balıkesir Arası Belediye Seferleri Başladı
YEREL

DURSUNBEY-BALIKESİR ARASI BELEDİYE SEFERLERİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...