16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, ailesiyle birlikte oyunu kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:10
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, ailesiyle birlikte oyunu kullandı
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, ailesiyle birlikte oyunu kullandı

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, eşi Özlem Yaman ile birlikte oyunu kullandı.
Saat 14.00'de eşi ve kızları ile birlikte oy kullanacağı Ertuğrulgazi İlk/Ortaokuluna gelen Kaymakam Hasan Yaman, kızlarıyla birlikte 1100 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine başarılar dileyen Kaymakam Yaman, daha sonra oy kullandığı katta kurulan diğer sandık görevlilerini bir bir gezerek görevlerinde başarılar diledi. Yaman, ilçede referandumla ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ve huzur içinde referandumun gerçekleştirildiğini kaydetti.
(İC-MET-Y)

16.04.2017 16:18:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Muzaffer Yalçın oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN MUZAFFER YALÇIN OYUNU KULLANDI
Bayırköy Belde Belediye Başkan Mustafa Yaman oyunu kullandı
YEREL

BAYIRKÖY BELDE BELEDİYE BAŞKAN MUSTAFA YAMAN OYUNU KULLANDI
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş oyunu kullandı
YEREL

VEZİRHAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DUYMUŞ OYUNU KULLANDI
Bilecik'te referanduma katılım yüksek
YEREL

BİLECİK'TE REFERANDUMA KATILIM YÜKSEK
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı oyunu kullandı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI FATİH BAKICI OYUNU KULLANDI
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
YEREL

OY KULLANMAYA AMBULANSLA GİTTİLER
Bakan Yardımcısının &quot;depreme dayanıksız&quot; dediği Edebali Stadının beton tribünleri hala izleyicileri ağırlıyor
YEREL

BAKAN YARDIMCISININ "DEPREME DAYANIKSIZ" DEDİĞİ EDEBALİ STADININ BETON TRİBÜNLERİ HALA İZLEYİCİLERİ AĞIRLIYOR
Gölpazarı'nda avcı eğitim kursu açıldı
YEREL

GÖLPAZARI'NDA AVCI EĞİTİM KURSU AÇILDI
Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı
YEREL

KAVŞAK ÇALIŞMALARI BİR GECEDE TAMAMLANDI
Başkan Yalçın'a teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarından İstanbul ve Eskişehir temsilcileri finale adını yazdırdı
YEREL

U17 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. KADEME MÜSABAKALARINDAN İSTANBUL VE ESKİŞEHİR TEMSİLCİLERİ FİNALE ADINI YAZDIRDI
Başkan Yalçın'dan tekstil atölyesine ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'DAN TEKSTİL ATÖLYESİNE ZİYARET
AK Parti'den Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilciliğine ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN TÜRKİYE KAMU-SEN BİLECİK İL TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET
Başkan Yalçın, referandum çalışmalarının finalini gerçekleştirdi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, REFERANDUM ÇALIŞMALARININ FİNALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Müsteşar Fatih Dönmez'den Bilecik Şehir Müzesi'ne ziyaret
YEREL

MÜSTEŞAR FATİH DÖNMEZ'DEN BİLECİK ŞEHİR MÜZESİ'NE ZİYARET
2023 tane genç ile &quot;Diriliş Gezisi&quot; düzenlendi
YEREL

2023 TANE GENÇ İLE "DİRİLİŞ GEZİSİ" DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...