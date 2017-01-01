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Vali Yazıcı oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



Bahadır Demirçeviren

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anayasa Değişikliği halk oylamasında sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Oyunu eşi Hanife Yazıcı ve çocukları ile birlikte İnebey Anadolu Lisesinde kullanan Vali Yazıcı, Balıkesir'de vatandaşların huzur ve sükûnet içerisinde oylarını kullandıklarını söyledi. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Vali Yazıcı, "Sabah 8'den bu yana ilimizde bize yansıyan olumsuz bir durum yok. Son derece sakin bir şekilde oy verme işlemlerimiz sürüyor. Tedbirlerimiz devam ediyor. Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü tüm Balıkesirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar arkadaşlarımız görevleri başında olacak. Görev alan tüm arkadaşlarımıza da kazasız belasız görevler diliyorum" dedi.

(BD-



16.04.2017 16:19:47 TSI

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