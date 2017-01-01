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Başkan Doğan oyunu kullandı



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Alikahya İlkokulu'nda oyunu kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan referandum için oyunu kullandı. Alikahya İlkokulu'nda 2026 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Doğan "Bugün bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık. Bugüne kadar olduğu gibi bu günde milletimizin geleceği için en doğru kararı vereceğine inancım sonsuz. Sandıktan çıkacak sonuçlar milletimizin ve ülkemizin geleceğini belirleyecek" şeklinde konuştu.

(İÇ)



16.04.2017 16:30:19 TSI

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