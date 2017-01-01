Milletvekili Çaturoğlu oyunu Alaplı'da kullandı
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Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu referandum oyunu Alaplı ilçesinde kullandı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu 18 maddelik anayasa değişikliği halk oylamasında Alaplı ilçesi Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde 1001 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Çaturoğlu sonuçların Türkiye için güzellikler getirmesini dileyen Çaturoğlu "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için oyumuzu kullandık" dedi.
(VK-İÇ)
16.04.2017 16:31:24 TSI
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