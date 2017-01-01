YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Nurlu ve Başkan Kayda oyunu kullandı

Milletvekili Nurlu ve Başkan Kayda oyunu kullandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Anayasa değişikliği referandumunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Avukat Mazlum Nurlu oyunu Salihli Altınordu Ortaokulu'nda kullanırken, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise Milli Egemenlik Ortaokulu'nda kullandı.

CHP'li vekil oy kullanmaya eşi İlkgün Nurlu ile birlikte gelip 1223 nolu sandıkta oy kullanırken, Belediye Başkanı Kayda ise 1204 nolu sandıkta oy kullandı. CHP'li Nurlu ve Başkan Kayda, oylarını kullandıkları okullardaki çalışanları ziyaret etti. Milli Egemenlik Ortaokulu'nda oyunu kullanan Belediye Başkanı Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Sekine Evren Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesini ziyaret edip, çalışanlara kolaylıklar diledi.

(BA-ÖND-Y)



16.04.2017 16:32:19 TSI

NNNN

