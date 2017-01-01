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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Başkan Uysal oyunu kullandı, gazetecilere teşekkür etti

16 Nisan 2017 Pazar, 16:24
Başkan Uysal oyunu kullandı, gazetecilere teşekkür etti
Başkan Uysal oyunu kullandı, gazetecilere teşekkür etti

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal oyunu eşi ve kızı ile birlikte kullandı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Nimet İlkokulu'nda 1030 Nolu sandıkta eşi Sevim ve kızı Ebru Uysal ile birlikte kullandı. Kdz. Ereğli ilçesinde seçim sürecinin güzel geçtiğini, hiçbir üzücü olayın yaşanmadığını belirten Uysal "İlçemizde çok güzel bir referandum süreci geçiriyoruz. Hiçbir üzücü olay yaşanmadı. Ben gazetecilere de teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışmaları takip edip gelişmeleri aktardılar. Herkesi tebrik ederim" dedi.
Uysal ve beraberindekiler oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.
(VK-İÇ)

16.04.2017 16:32:26 TSI
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