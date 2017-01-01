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Oyunu kullanan sahile koştu

- Muğla'da Anayasa değişikliği referandum oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar havanın da güzel olması nedeniyle sahillere akın etti.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'da referandum halk oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar eş ve çocukları ile soluğu sahil kenarında aldı. Hava sıcaklığının 25 derece dolayında seyrettiği Muğla'da, oy kullanma işlemini gerçekleştiren vatandaşlar hem stres attı, hem de uzun süren kış soğuğundan yazın ilk sıcak güneşinin tadını çıkardı.

Muğla'nın günübirlik tatil beldelerinden Ula'nın Akyaka Mahallesi, Muğlalı vatandaşların en fazla ilgisini çeken sahil kenarı oluyor. Birçok vatandaş piknik alanında dinlenmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da denize girerek deniz sezonunu açtı. Özellikle Üniversite gençleri yüksek tepelerden denize atlayış yaptı.

Akyaka sahilindeki restorant ve cafeler de yoğun bir gün yaşadı. Sahil kenarında oturan ve güneşlenen vatandaşların yanı sıra, denize giren vatandaşlar deniz suyu sıcaklığının 18-20 derece dolayında olduğunu söyledi. Vatandaşlar, "Oyumuzu kullandık. Kalan zamanımızı sahilde geçirmek istedik. Su gayet güzel" dediler.

(BT)



16.04.2017 16:33:33 TSI

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