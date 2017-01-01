16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Oyunu kullanan sahile koştu

16 Nisan 2017 Pazar, 16:25
Oyunu kullanan sahile koştu
Oyunu kullanan sahile koştu
- Muğla'da Anayasa değişikliği referandum oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar havanın da güzel olması nedeniyle sahillere akın etti.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da referandum halk oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar eş ve çocukları ile soluğu sahil kenarında aldı. Hava sıcaklığının 25 derece dolayında seyrettiği Muğla'da, oy kullanma işlemini gerçekleştiren vatandaşlar hem stres attı, hem de uzun süren kış soğuğundan yazın ilk sıcak güneşinin tadını çıkardı.
Muğla'nın günübirlik tatil beldelerinden Ula'nın Akyaka Mahallesi, Muğlalı vatandaşların en fazla ilgisini çeken sahil kenarı oluyor. Birçok vatandaş piknik alanında dinlenmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da denize girerek deniz sezonunu açtı. Özellikle Üniversite gençleri yüksek tepelerden denize atlayış yaptı.
Akyaka sahilindeki restorant ve cafeler de yoğun bir gün yaşadı. Sahil kenarında oturan ve güneşlenen vatandaşların yanı sıra, denize giren vatandaşlar deniz suyu sıcaklığının 18-20 derece dolayında olduğunu söyledi. Vatandaşlar, "Oyumuzu kullandık. Kalan zamanımızı sahilde geçirmek istedik. Su gayet güzel" dediler.
(BT)

16.04.2017 16:33:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Oyunu kullanan sahile koştu
YEREL

OYUNU KULLANAN SAHİLE KOŞTU
Muğlalı vekil 90 yaşındaki annesi ile sandığa gitti
YEREL

MUĞLALI VEKİL 90 YAŞINDAKİ ANNESİ İLE SANDIĞA GİTTİ
Oylarını kullanıp denize koştular
YEREL

OYLARINI KULLANIP DENİZE KOŞTULAR
K Parti Muğla Milletvekili Öztürk, oyunu Marmaris'te kullandı
YEREL

K PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK, OYUNU MARMARİS'TE KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Muğla protokolü oyunu kullandı
YEREL

MUĞLA PROTOKOLÜ OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Engelliler ve hastalar da oylarını kullandı
YEREL

ENGELLİLER VE HASTALAR DA OYLARINI KULLANDI
Fethiye'de Yabancı Uyruklu Vatandaşlarda Oy Kullandı
YEREL

FETHİYE'DE YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARDA OY KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Muğla'da kayıp kişi aranıyor
YEREL

MUĞLA'DA KAYIP KİŞİ ARANIYOR
Muğla'da kaza: 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ
Muğla'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ortaca'da sandık görevlilerine imece usulü pide
YEREL

ORTACA'DA SANDIK GÖREVLİLERİNE İMECE USULÜ PİDE
Bartın Bodrum'u bağrına bpastı
YEREL

BARTIN BODRUM'U BAĞRINA BPASTI
Bodrum'da FETÖ operasyonu
YEREL

BODRUM'DA FETÖ OPERASYONU
Bodrum Belediye A.Ş. personeline yangın söndürme eğitimi
YEREL

BODRUM BELEDİYE A.Ş. PERSONELİNE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ
Turgutreis Spor Kulübü yeni yönetiminden ziyaret
YEREL

TURGUTREİS SPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yapınca tutuklandılar
YEREL

ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPINCA TUTUKLANDILAR
Ortaca'da 97 sandıkta 35 bin seçmen oy kullanılacak
YEREL

ORTACA'DA 97 SANDIKTA 35 BİN SEÇMEN OY KULLANILACAK
Yanarak batan yatlar denizden çıkartılıyor
YEREL

YANARAK BATAN YATLAR DENİZDEN ÇIKARTILIYOR
Bodrum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BODRUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Marmaris'te &quot;Rusça Olimpiyatları&quot; düzenlendi
YEREL

MARMARİS'TE "RUSÇA OLİMPİYATLARI" DÜZENLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...