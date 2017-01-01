16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta oy verme işlemi tamamlandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:34
Sivas'ta oy verme işlemi tamamlandı
Sivas'ta oy verme işlemi tamamlandı

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için oy verme işlemi tamamlandı.
Anayasa değişiklik paketinin oylandığı referandum için Sivas'ta vatandaşlar sabah saat 07.00 itibariyle oyunu kullanmaya başladı. Kent genelinde kurulan 2 bin 213 sandıkta 432 bin 597 seçmen sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı.
(UY-Y)

16.04.2017 16:43:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Üç peş&quot; ile sandığa gittiler
YEREL

"ÜÇ PEŞ" İLE SANDIĞA GİTTİLER
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
YEREL

OY KULLANMAYA AMBULANSLA GİTTİLER
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, oyunu kullandı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ, OYUNU KULLANDI
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Bayılan yolcunun otobüsle hastane yolculuğu araç kamerasında
YEREL

BAYILAN YOLCUNUN OTOBÜSLE HASTANE YOLCULUĞU ARAÇ KAMERASINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi Android uygulamaları belli oldu
TEKNOLOJİ

BUNLARI TELEFONUNUZA MUTLAKA İNDİRİN!

 1
  • 2 "Patron benim"
  • 3 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!
  • 4 5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin! Sonra da...