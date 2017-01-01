Sivas'ta oy verme işlemi tamamlandı
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Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için oy verme işlemi tamamlandı.
Anayasa değişiklik paketinin oylandığı referandum için Sivas'ta vatandaşlar sabah saat 07.00 itibariyle oyunu kullanmaya başladı. Kent genelinde kurulan 2 bin 213 sandıkta 432 bin 597 seçmen sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı.
(UY-Y)
16.04.2017 16:43:30 TSI
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