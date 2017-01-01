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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Besi nine sedye ile oy kullandı

16 Nisan 2017 Pazar, 16:41
Besi nine sedye ile oy kullandı
Besi nine sedye ile oy kullandı

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi sırasında Iğdır'ın Halfeli Beldesinde yaşayan Koah hastası 83 yaşındaki Besi Araslı sedye ile oy kullanmaya geldi.
Evde sağlık hizmetleri tarafından ambulans ile Iğdır'ın Halfeli Beldesinde bulunan evinden alınan 83 yaşındaki Besi Araslı Iğdır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Birimleri tarafından evden alınan Besi nine ambulansla evinden alınarak oy kullanmak üzere Iğdır Anadolu imam hatip lisesine getirildi. Sedye ile okula taşınan Besi nine oyunu kullanarak Evde Sağlık Birimi tarafından tekrar evine götürüldü.
(ET-AT-Y)

16.04.2017 16:49:40 TSI
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