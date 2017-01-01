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Muş'ta oy verme işlemi tamamlandı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta Anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy verme işlemi tamamlandı.

Sabah saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sandık başkanları tarafından yapılan kontrollerin ardından oy sayımına geçildi. 817 sandığın kurulduğu Muş'ta 225 bin 279 seçmen bulunuyor. Bin 638 sandık görevlisinin görev aldığı kentte ayrıca 4 bin 624 güvenlik görevlisi görev aldı.

(NA-ŞAK-Y)



16.04.2017 16:56:55 TSI

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