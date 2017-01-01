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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Oyunu kullanmaya torunları götürdü

16 Nisan 2017 Pazar, 16:53
Oyunu kullanmaya torunları götürdü
Oyunu kullanmaya torunları götürdü

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evlat ve 10 torun sahibi 80 yaşındaki Münevver Nine, hasta yatağından kalkıp oyunu kullandı.
Torunları tarafından İstiklal İlköğretim Okuluna götürülen Münevver Nine, oyunu istikrardan yana kullandığını belirtti.
Dizlerinden rahtsız olan, aynı zamanda nefes darlığı tansiyon ve şeker hastası olan Münevver Demir, "Oy kullanmak her vatandaşın görevidir. Bende torunlarıma söyledim hasta yatağımdan kalkıp oyumu kullanmak için beni getirdiler. Görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim.Memleketimiz için hayırlısı olsun" dedi. (YD-EFE)

16.04.2017 17:01:15 TSI
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