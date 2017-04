YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Oyunu kullanmaya torunları götürdü

Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, evlat ve 10 torun sahibi 80 yaşındaki Münevver Nine, hasta yatağından kalkıp oyunu kullandı.

Torunları tarafından İstiklal İlköğretim Okuluna götürülen Münevver Nine, oyunu istikrardan yana kullandığını belirtti.

Dizlerinden rahtsız olan, aynı zamanda nefes darlığı tansiyon ve şeker hastası olan Münevver Demir, "Oy kullanmak her vatandaşın görevidir. Bende torunlarıma söyledim hasta yatağımdan kalkıp oyumu kullanmak için beni getirdiler. Görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim.Memleketimiz için hayırlısı olsun" dedi. (YD-EFE)



