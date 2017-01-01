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Başkan Çelikcan: "Kazanan ülkemiz olsun"



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yapılan referandum sonucunda kazanan Türkiye olsun" dedi.

Başkan Çelikcan, referandum boyunca çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 aydan bu yana vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattık. 18 maddeden oluşan anayasa değişiklik paketinin ülkemize getireceği faydaları anlattık. Ülkemizin faydası için neden evet çıkması gerektiğini vatandaşlarımıza izah ettik. Vatandaşlarımızın kararına saygı duyacağız" şeklinde konuştu.

Yüreğir'deki okulları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çelikcan, sandık görevlerini de ziyaret ederek başarılar diledi.

Yüreğir Belediyesi kendi imkanı ile oy kullanmaya gidemeyen vatandaşları özel araçlarla ve ekiplerle evlerinden alarak oy kullanmasını sağlayıp tekrar evlerine bıraktılar. Oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini belirten Çelikcan, "Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızı ekiplerimiz özel araçlarla alarak oy kullanacağı yere götürüp tekrar evlerine bıraktılar. Vatandaşlarımız da böylece oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiler" dedi.

Yüreğir'de dezavantajlı olan herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada sosyal yardımlarda Türkiye ikincisi olduk. Buda bizim bu işleri ne kadar doğru yaptığımızın bir kanıtıdır. Bundan sonra da Yüreğir'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(ELF-Y)



16.04.2017 17:05:07 TSI

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