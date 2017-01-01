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Oy torbaları Adıyaman Adliyesine gelmeye başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 390 bin 493 seçmenin bin 351 sandıkta kullanıldığı oy pusulaları, oy torbaları içerisinde Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı.

Saat 16.00 itibariyle Adıyaman'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı. Oyların okullardaki sayımının ardından oy torbaları, sandık görevlileri ve emniyet ekiplerinin gözetiminde Adıyaman Adliyesine getirilmeye başlandı. Adliyeye getirilen ilk oy pusula torbası, Adıyaman merkeze bağlı Ziyaret Payamlı köyü oyları oldu. Görevliler, tutanakları imzaladıktan sonra oyları adliyede görevli personele teslim etti. Öte yandan, polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

(CK-Y)



16.04.2017 17:26:36 TSI

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