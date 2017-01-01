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Başkan Güler, ailesi ile birlikte sandıkta



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, eşi ve annesi ile birlikte sandık başına gitti.

Başkan Faruk Güler, eşi Nuray Güler ve annesi Tevhide Güler ile birlikte Sarıcakaya Çok Programlı Lisesi'nde 1007 no'lu sandıkta referandum oylarını kullandılar. Lise bahçesinde kısa bir açıklama yapan Başkan Güler, "Milletimizin vereceği karar en güzel karardır. Biz de ülkemizin bölünmez bütünlüğü, geleceği için demokratik hakkımızı kullandık" dedi.

(MSY-MET-Y)



16.04.2017 17:40:22 TSI

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