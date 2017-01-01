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90'lık Ümmü nine oyunu 16.55'te kullandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki felçli Ümmü Ceylan, anayasa değişikliği halk oylamasında sedye ile gittiği sandıkta oyunu, oy verme işleminin bitimine 5 dakika kala kullandı.

Yeşilyurt Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi No 51 adresinde oğlu Hüseyin Ceylan ile birlikte yaşayan 90 yaşındaki ve felçli Ümmü Ceylan, 'Evde Bakım Hizmetleri' ekipleri ve yakınları ile birlikte oy kullanacağı Salihli Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi. Ümmü nine, oğlu Hüseyin Ceylan'ın yardımı ile 1313 nolu sandıkta oyunu sedye üzerinde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra imza yerine parmak basan Ümmü nine, sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Oy verme işleminin bitimine 5 dakika kala oyunu kullanan Ümmü nine, kendisine yardımcı olan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

(BA-SO-Y)



16.04.2017 17:43:16 TSI

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