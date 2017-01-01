16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Polisten alkışlanacak hareket

16 Nisan 2017 Pazar, 17:40
Polisten alkışlanacak hareket
Polisten alkışlanacak hareket

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı bir kadına, polis memuru yardımcı oldu.
Yürümekte zorluk çeken 90 yaşındaki Kamile Aydoğan, vatandaşlık görevini yapmak için Fatih İlköğretim Okulu'na geldi. Bu sırada görevli polis memuru, yaşlı kadının yürümekte zorlandığını gördü. Koluna girdiği yaşlı kadının oy kullanmasına yardımcı olan polis memuru, çevredeki vatandaşlar tarafından tebrik edildi.
(MSY-MET-Y)

16.04.2017 17:47:43 TSI
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