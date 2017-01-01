Konya'da oy sandıkları açılıyor
(Fotoğraflı)
Barış Gök - İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Konya'da 16 Nisan referandumu için kullanılan oy sonrası sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.
Konya'da 16 Nisan halk referandumu için kullanılan oyların ardından sandıklar açılmaya başlandı. Sandık görevlileri ilk olarak sandıklardaki mühürleri kırarak zarfları sandıktan dışları çıkardı. Zarfların sandıktan çıkarılmasının ardından sandık görevlileri tarafından zarflar sayılmaya başlandı.
(BG-AH-Y)
16.04.2017 17:51:00 TSI
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