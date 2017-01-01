YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te oy torbaları adliyeye getiriliyor

Gaziantep'te oy torbaları adliyeye getiriliyor



(Fotoğraflı)



Orhan Erkılıç - Kazım Uzunöz - Mehmet Bulut

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te okullarda sayılıp, adliyeye gönderilen oy torbalarının il seçim kuruluna teslimi sürüyor.

Gaziantep'te 3 bin 345 sandıkta kullanılan oy pusulaları, saat 16.00'da tamamlanan seçimin ardından sayım ve tasnifi yapılarak mühürlenip İl Seçim Kuruluna gönderilmeye başlanmıştı. Toplam 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kent genelindeki mühürlü oy torbalarının Gaziantep Adliyesine getirilmesi sürüyor. Torbalar, sandık başkan ve görevlileri ile güvenlik güçlerinin nezaretinde Gaziantep Adliyesine getiriliyor. Oy torbaları Seçim Kurulu görevlileri tarafından imzalanan tutanak karşılığında teslim alınıyor. Öte yandan, polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

(SD-Y)



16.04.2017 18:14:17 TSI

NNNN

