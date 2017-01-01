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AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: "Bütün Türkiye kucaklanacaktır"

16 Nisan 2017 Pazar, 18:47
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: "Bütün Türkiye kucaklanacaktır"
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: "Bütün Türkiye kucaklanacaktır"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Anayasa değişikliği referandumunda ilk açılan sandık sonuçların gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Evet' hiçbir zaman şımarmadan olgunluğunu gösterecektir ve yine bütün Türkiye kucaklanacaktır" dedi.
AK Parti İl Binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Türkiye'de sağ duyunun kazandığını ifade ederek, "İl başkanlığımız bünyesinde seçim koordinasyon merkezimizle beraber yapılan yaklaşık 45 günlük kampanya döneminde emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. onlar Türkiye'nin geleceğine çok büyük katkı koydular. Bugün açılan sandıklar, şuan itibariyle yüzde 42'ler civarında yüzde 59,42 civarında Türkiye'de ve yüzde 71'ler civarında da Kayseri'de 'evet' oylarının önde olduğunu gösteriyor. Bu şu demektir, başından beri söylediğimiz sağduyuda birleşen, zihniyle bütünleşen milletimize olan inancımızı bir kez daha vurgulamış olduk. biz milletimize inandık, onlar boşa çıkarmadılar. Başta Kayseri'deki btün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Hayır vermiş olanlardan terör örgütlerini ayırt etmek kaydıyla bu manada ülkedeki demokrasi için katkı koyduklarına inanıyoruz. altını ısrarla çiziyoruz, biz 15 Temmuz'u unutarak 16 Nisan'ı yaşamıyoruz. 15 Temmuzla beraber terör örgütlerinin bu ülkede bozmaya çalıştığı istikrarı göz önünde bulundurularak bu günlere gelmiştir. Türkiye'de sağduyu kazanmıştır. Bundan dolayı 'evet' hiçbir zaman şımarmadan olgunluğunu gösterecektir ve yine bütün Türkiye kucaklanacaktır. Birliğe, beraberliğe, büyümeye ve Türkiye'nin yeni hükümet sistemine bir müjde olarak görüyoruz" dedi.
Açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, "Güzel bir kampanya süreci geçirildi, çok çalışıldı. İnşallah neticesini de alacağız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'de 'evet' oyunun 'hayır' oyunu iki katladığını dile getirdi. Çelik, "45 günlük kampanya sürecinde Kayseri'nin kanaatini bakan gözlerden, sıkılan ellerden görüyorduk Onun için de Kayseri'den açık ara 'evet' çıkacağını hep söylüyorduk. Şuana kadar gelen verilere göre 'hayır'ın iki misli 'evet' olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bundan sonra gelecek sonuçlar açık ara 'evet' olarak çıkacak" şeklinde konuştu.
(TB-AÖ-Y)

16.04.2017 18:54:45 TSI
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