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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü;, referandumu değerlendirdi.

16 Nisan 2017 Pazar, 20:44
AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü;, referandumu değerlendirdi.
AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü;, referandumu değerlendirdi.

(Fotoğraflı)

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 61,7 'Evet' oyunun çıktığı Giresun'da AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, referandum oylaması hakkında değerlendirmede bulundu.
Hedefledikleri rakama yakın oy aldıklarını belirten Tütüncü, "Seçim çalışmaları öncesi kendimize yüzde 65 hedefi koymuştuk. Buna yakın bir 'evet' oyu aldık. Giresun olarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu sonuçların hem Giresun hem ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah yarın daha güzel bir güne uyanırız. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, referandumda 'evet' ve 'hayır' oyu verenlerle yarın kol kola yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu bir sistem değişikliğiydi ve halkımız tercihlerini sandığa yansıttılar. Bu demokratik hakkını kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(RY-ÖS-Y)

16.04.2017 20:52:22 TSI
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