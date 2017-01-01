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Muğla AK Parti'de referandum kutlaması

- Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Muğla Ak Parti İl binası önünde partililer ve vatandaşlar davullu zurnalı kutlama yaptı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Muğla'da kutlamalar başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' oylarının yüzde 50 oranının geçmesinin ardından Ak Parti İl binası önünde toplanan vatandaşlar kutlamalara başladı.

Saat 20.00'dan sonra Ak Parti İl binası önünde toplanan kalabalık grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Çalan seçim müzikleri ile coşan kalabalık Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşmasına kadar referandum zaferini kutladılar. Havai fişeklerin atıldığı kutlamalar gece de devam edecek.

(BT)



16.04.2017 21:06:33 TSI

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