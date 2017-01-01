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Aydın'da referandumda 'hayır' oyları önde çıktı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre Aydın'da 'hayır' oyları yüzde 64.26 , 'evet' oyları ise yüzde 35.74 olarak yansıdı.

Aydın'da sabah 08.00 başlayan oy kullanma işlemleri, saat 17.00 itibariyle son buldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte sonuçlar Aydın Adliyesi'nde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna ulaşmaya başladı. 2328 sandıkta 795 bin 526 seçmenin bulunduğu Aydın'da 705 bin 509 kişi tercihini yaptı. Resmi olmayan sonuçlarına göre Aydın'da 'hayır' oyları yüzde 64.26 , 'evet' oyları ise yüzde 35.74 olarak sandığa yansıdı.

(MB-Y)



16.04.2017 21:34:35 TSI

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