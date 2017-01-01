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Bolu'da referandum sonucu havai fişeklerle kutlandı

16 Nisan 2017 Pazar, 21:32
Bolu'da referandum sonucu havai fişeklerle kutlandı
Bolu'da referandum sonucu havai fişeklerle kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, Ak Parti İl Teşkilatı ve üyeleri referandum sonucunu havai fişek gösterileriyle kutladı.
Bolu'da, Demokrasi Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik Ak Parti üyesi, referandumdan çıkan "Evet" sonucunu coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Ak Partililer, havai fişek ve marşlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atarak dakikalarca eğlendiler. Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise, partisinin gençlik kolları üyeleri ile çıkan sonucu doyasıya kutladı.
(FC-İÇ)

16.04.2017 21:39:55 TSI
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