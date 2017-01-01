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Birecik yüzde 63.27 'evet' dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 21:34
Birecik yüzde 63.27 'evet' dedi
Birecik yüzde 63.27 'evet' dedi
- Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı:
- "Birecik halkı yakışanı yaptı"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, referandumda resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 63.27'lik bir oranla 'evet' diyen Birecik halkının kendine yakışanı yaptığını belirterek, "Bir önceki seçimde 21 bin olan oyumuzu 25 bine çıkardık. Tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Başkan Pınarbaşı, resmi olmayan kesin sonuçların açıklanmasının ardından, AK Parti Birecik ilçe binasında halka hitap etti. Seçimin Birecik'te son derece demokratik bir ortamda geçtiğini, en ufak bir olumsuzluğun yaşanmadığını, herkesin birbirine sevgi ve saygıyla yaklaştığını ifade eden Başkan Pınarbaşı, "Bugün tarihi bir gün yaşadık. Birecik kendine düşeni fazlasıyla yaptı. Bir önceki seçime göre 21 bin olan oy sayımızı 25 bin 500'e çıkarmış durumdayız. Yüzde 63.27'lik evet ve yüzde 37 gibi bir oranla hayır oyları çıkmıştır. Bu dönem bize Birecik halkı çok büyük destek verdi. Ama bu parti seçimi değil, bir partinin başa gelmesi değildi, yönetim sistemiydi. Biz halkımızı bu konuda en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Ancak, halkımızın kafasını karıştıran, yeni sistemi çarpıtanlar da çok oldu. Buna rağmen Birecik halkı evet dedi. Bu yüzden mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.
Başkan Pınarbaşı, Türkiye genelinde de evet oylarının çıkacağının artık kesinleştiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin önünde yönetim sisteminden kaynaklanan engeller kalkıyor. Artık hizmetlerimizi daha seri bir şekilde ulaştıracağız. Birecik'te de hizmetler art arda gelecek. Bakın doğalgazımız geliyor, yollarımızı, altyapılarımız, parklarımız yapılıyor. Hizmetlerimiz çok daha seri bir şekilde sizlere ulaşmaya devam edecek" dedi.
Başkan Pınarbaşı, referandum sürecinde ekip olarak çok çalıştıklarını belirterek, "Allah çalışanın emeğini yerde bırakmaz, niyetimiz iyiydi, amacımız Türkiye'nin doğru yola gitmesiydi. Mazlumların savunuculuğunu yapan, Suriye mazlumlarına acımadan kapısını kapatan Avrupa'ya insanlık dersi veren Türkiye, büyüklüğünü göstermiştir. Bu seçimin sonucu mazlumları da mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.
Evet diyenlerin de hayır diyenlerin de kardeşleri olduğuna vurgu yapan Başkan Pınarbaşı, sözlerini "Centilmence bir seçim geçirdik. Bundan sonra seçim bitti, artık hizmetlerimize bakacağız. Sizlerden ricam artık seçim tartışmasına girmeyelim. Kahvehanelerde, sokaklarda hayırcı da evetçi de yorum yapmasın. Çünkü, insanlar tercihlerini kullanmışlardır, demokrasinin gereği yapılmıştır. Herkes karara saygı duymalıdır. Tüm hemşehrilerime bu güzel seçim ortamından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleriyle tamamladı.
(Şİ-ÖZ-Y)

16.04.2017 21:41:56 TSI
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