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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincanlılar sevinç kutlamalarına başladı

16 Nisan 2017 Pazar, 21:36
Erzincanlılar sevinç kutlamalarına başladı
Erzincanlılar sevinç kutlamalarına başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da seçim sonuçlarını sevinçle karşılayan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı.
Mevcut Türkiye Anayasasının 18 maddesi üzerindeki değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamına yakınının açıklanması ve Evet'in çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere ellerine aldıkları Türk bayrakları ile bir araya geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, AK Parti İl Başkanlığı önünden Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü ile yürüyerek, sonucu kutlamaya başladı. Burada Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.
(AA-AA)

16.04.2017 21:44:27 TSI
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