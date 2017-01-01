YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,51 evet çıktı

Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,51 evet çıktı



KAYSERİ (İHA) - Türkiye genelinde yapılan halk oylamasında Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan yüzde 65,51 evet çıktı.

Kayseri'de sandık seçmen listesinden kayıtlı olan 242 bin 645 kişiden, 219 bin 138 kişi sandık başına gitti. Yapılan sayıma göre, 216 bin 202 kişinin oyu geçerli, 2 bin 936 kişinin oyu ise geçersiz sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, toplam oyun yüzde 65,51'ne denk gelecek biçimde 141 bin 638 kişi 'evet', yüzde 32.25'ine denk gelecek biçimde de, 74 bin 564 kişi 'hayır' oyu kullandı.

(SK)



16.04.2017 21:55:10 TSI

NNNN

