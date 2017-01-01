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Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,51 evet çıktı

16 Nisan 2017 Pazar, 21:47
Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,51 evet çıktı

KAYSERİ (İHA) - Türkiye genelinde yapılan halk oylamasında Kayseri'de kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan yüzde 65,51 evet çıktı.
Kayseri'de sandık seçmen listesinden kayıtlı olan 242 bin 645 kişiden, 219 bin 138 kişi sandık başına gitti. Yapılan sayıma göre, 216 bin 202 kişinin oyu geçerli, 2 bin 936 kişinin oyu ise geçersiz sayıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, toplam oyun yüzde 65,51'ne denk gelecek biçimde 141 bin 638 kişi 'evet', yüzde 32.25'ine denk gelecek biçimde de, 74 bin 564 kişi 'hayır' oyu kullandı.
(SK)

16.04.2017 21:55:10 TSI
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