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Kırşehirliler Cacabey Meydanına akın etti



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Kırşehir'de sandıkların açılması ile oy sayım işlemi tamamlandı.

Halk oylaması için il genelinde kurulan 624 sandıkta sabah saat 8.00' da başlayan oy kullanma işlemi 17.00' da sona erdi.

Sandıkların açılmaya başlanması ile birlikte Cacabey Meydanında kutlamalar başladı. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci sosyal medya hesabından 'Gün birlik ve beraberlik günüdür. Milletimizin büyük zaferini kutlamak üzere toplanıyoruz. "diye davette bulundu

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli ise paylaşım yaptığı mesajda "Allah'ın yüce Türk Milletine nasip ettiği bu büyük zaferi kutluyoruz. "ifadelerini kullandı.

(EÖ-AÖ-Y)



16.04.2017 21:57:47 TSI

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