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Afyonkarahisar'da yağmura rağmen 'evet' kutlaması



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisa'da, Anayasa değişikliği paketi halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından kent merkezinde halk sokaklara inerek yağan yağmura rağmen 'evet' kutlaması yaptı.

Halk oylamasında seçim yasağının kalkmasının ardından açıklanan sonuçlarla birlikte AK Parti'nin yüzde 64 oy aldığı Afyonkarahisar'da halk sandıkların yüzde 98'nun açılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Burada ellerinden Türk bayrakları ile kutlama yapan halkın bir kısmı Rabia işareti yaparken bir kısmının ise Ülkücü işareti yaptığı gözlendi. Yağan yağmura rağmen kutlamalar devam ederken, vatandaşlardan bazıları ise yağmurluk giyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

(HK-MET-Y)



16.04.2017 21:59:04 TSI

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