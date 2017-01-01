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Aydın ülke genelindeki başarıyı kutladı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da bazı vatandaşlar ülke genelinde 'Evet' çıkmasını sevinçle karşılayıp kutlama yaptı. Aydın il genelinde referandum oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 64,26 'Hayır' yüzde 34,74 'Evet' çıkarken meydanda toplanan AK Partililer ülke genelindeki başarıyı kutladılar.

Mevcut Türkiye Anayasasının 18 maddesi üzerindeki değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının ülke genelinde 'Evet' çıkmasının ardından bazı vatandaşlar araçları ile bazı vatandaşlar ise ellerinde Türk Bayrakları ile Kent Meydanı'nda toplanıp kutlama yaptı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaları AK Partili bazı yöneticiler de katıldı.

(İK)



16.04.2017 22:04:33 TSI

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