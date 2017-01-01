16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te zafer kutlaması yapıldı

16 Nisan 2017 Pazar, 21:56
Siirt'te zafer kutlaması yapıldı
Siirt'te zafer kutlaması yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te, AK Parti'nin zafer kutlaması için sokağa dökülen partililer slogan atıp tezahürat yaptı.
Cumhurbaşkanlığı anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51,32'lik sonuç çıkması üzerine Türk bayrakları alan AK Partili gençler sokağa döküldü. Siirt Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Caddeden geçen araçların da korna çalarak destek verdiği kalabalık daha sonra meşale yaktı.
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve değişik sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte kalabalık daha sonra kent meydanına geçerek burada da kutlamaları sürdürdü. Diriliş Fikri Asım Siirt İl Başkanı Abdulcelil İlbaş, tüm Avrupa ülkeleri, FETÖ, PKK ve diğer şer odaklarına rağmen yüzde 51'in üzerine çıktıklarını, bu zaferin Türk milletinin zaferi olduğunu söyledi.
(MND-AKK-Y)

16.04.2017 22:04:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY:
Karşılaştırmalı analiz: Siirt
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: SİİRT
Toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım
YEREL

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Siirt'te 80 yaşındaki kadın sedye ile sandığa gitti
YEREL

SİİRT'TE 80 YAŞINDAKİ KADIN SEDYE İLE SANDIĞA GİTTİ
Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler
YEREL

OY KULLANMAK İÇİN BOTLARLA NEHRİN KARŞISINA GEÇTİLER

Siirt'te oy torbaları helikopterle taşındı
YEREL

SİİRT'TE OY TORBALARI HELİKOPTERLE TAŞINDI
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
YEREL

OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI
Siirt'te 500 hatmi şerif duası yapılacak
YEREL

SİİRT'TE 500 HATMİ ŞERİF DUASI YAPILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 3 "Patron benim"
  • 4 Türkiye'nin en çok satan otomobilleri!