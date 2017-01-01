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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de resmi olmayan kesin sonuçlar

16 Nisan 2017 Pazar, 22:01
Kırşehir'de resmi olmayan kesin sonuçlar
Kırşehir'de resmi olmayan kesin sonuçlar

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Kırşehir'de sandıkların açılması ile oy sayım işlemi tamamlandı.
Halk oylaması için il genelinde kurulan 624 sandıkta sabah saat 8.00' da başlayan oy kullanma işlemi 17.00' da sona erdi.
Açıklanan resmi olmayan kesin sonuçlara göre sonuçlarda Kırşehir'de;
İl Merkezinde seçmenlerin 41 bin 104'ü evet derken 41 bin 383 seçmen ise tercihini hayır oyundan yana kullandı.
Kaman İlçesinde kurulan 108 sandıkta oy kullanan 21 bin 646 seçmenden 11 264 seçmen evet, 9 bin 937 seçmen ise hayır
Çiçekdağı ilçesinde 67 sandıkta oy kullanan 9 bin 342 seçmenden 6 bin 483'ü evet, 2 bin 653 seçmen hayır
Akçakent İlçesinde 23 sandıkta 2 bin 610 seçmenden 2 bin 11'i evet, 555'i ise hayır
Akpınar İlçesinde 34 sandıkta 4 bin 909 seçmenden 2 bin 916'sı evet, bin 871'i ise hayır
Boztepe İlçesinde 23 sandıkta oy kullanan 3 bin 748 seçmenden bin 578'i evet, 2 bin 93 hayır
Mucur İlçesinde 78 sandıkta 12 bin 259 seçmenden 7 bin 7'si evet, 5 bin 28'i hayır
Kırşehir genelinde kurulan 627 sandıkta oy kullanan 138 bin 471 seçmenden 72 bin 363'ü evet tercihini kullanırken 63 bin 520 seçmen ise referanduma hayır oyunu kullandı. Seçimlerde 2 bin 588 oy ise geçersiz sayıldı.
(EÖ-AÖ-Y)

16.04.2017 22:09:16 TSI
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