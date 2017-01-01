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Samsun Aydınlar Ocağı'ndan 'referandum' değerlendirmesi

16 Nisan 2017 Pazar, 22:07
Samsun Aydınlar Ocağı'ndan 'referandum' değerlendirmesi

SAMSUN (İHA) - Samsun Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Taner Tunç, Türkiye'nin bir demokrasi sınavını daha başarıyla vererek yüzünün akı ile bu süreçten çıktığını söyledi.
Referandum sonucunu değerlendiren Doç. Dr. Taner Tunç, "Bugün ülkemiz, milletimiz ve devletimiz bir demokrasi sınavını daha başarıyla vererek yüzünün akı ile bu süreçten çıkmıştır. Milli irade tecelli etmiş, millet son sözünü söylemiştir. Çıkan sonucun devletimize milletimize ve ülkemize iyilikler ve güzellikler getirmesini; birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. Bugün dünden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar kendi inandıkları bağlamında seçmene propaganda yapan taraflar bu an itibariyle birleştirici bir dil kullanmayı düstur edinmelidir. Çatışma ortamı oluşturacak lisan ve hareketlerden sakınılmalıdır. Bu ülkenin asli unsuru olan bizler bu topraklarda bir ve beraber yaşamak zorundayız. Bundan böyle liyakati önceleyen, ferasetli, adaletli, devletimizi ebed müddet yapacak muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak doğrultudaki yönetim anlayışına katkı vermek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"Fitneye mahal verilmeksizin..."
Tunç şöyle konuştu: "Geleceğimizi tesis edeceğimiz bu coğrafya haricinde daha doğrusu vatan edindiğimiz bu topraklardan başka bir toprak parçası yoktur. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölecek ve kutsal bildiğimiz bu topraklara gömüleceğiz. Bu bağlamda referandum sonuçlarının vatana millete devlete güç kuvvet vermesini, milletimizin refah düzeyinin yükselmesine vasıta olmasını, düşmanlarımıza korku, milletimize güven vermesini, adalet şemsiyesinin millet nezdinde egemen kılınmasını, gelecek nesillerimize aktarılmak üzere tüm milli ve manevi duygularımızın esas alınarak normalleşme sürecinin acilen tesis edilmesini, fitneye mahal verilmeksizin birliğimizi koruyacak adımların tüm mekanizmaların çalıştırılmasını Samsun Aydınlar Ocağı olarak en kalbi duygularımızla desteklediğimizin bilinmesini isteriz."
(SAM-SLH-Y)

16.04.2017 22:15:05 TSI
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