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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep tüm ilçeleri ile 'evet' dedi

16 Nisan 2017 Pazar, 22:11
Gaziantep tüm ilçeleri ile 'evet' dedi

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Serhat Demir
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te referanduma katılım oranı yüzde 83.19 oldu. Evet oyunun yüzde 62.47'ye olduğu Gaziantep'in tüm ilçeleri de 'evet' dedi.
Referanduma katılım oranı yüzde 83.19 olduğu Gaziantep'te evet oyları ise yüzde 62.5 olurken, hayır oyları ise yüzde 37.5'te kaldı. 9 ilçenin tamamında evet oyu çıkan Gaziantep, bu sonuçla Türkiye ortalamasının 12 puan üzerinde oy dağılımına sahip oldu. En fazla evet oyu çıkaran ilçesi yüzde 76.4 ile Nurdağı olurken, en az evet oy oranına sahip ilçe ise yüzde 56.8 ile Suriye'nin Cerablus kentine komşu olan Karkamış oldu.
Gaziantep'in ilçelerindeki katılım oranları, sandık, seçmen, kullanılan oylar ve dağılımı şöyle oluştu:
"Gaziantep'in en büyük ilçesi Şahinbey'de, referanduma katılım yüzde 82.4 oldu. 1394 sandığın tamamı açılırken, 437 bin 114 oy kullanıldı. 430 bin 806 Geçerli oyun yüzde 61.3'i Evet, yüzde 38.7'u ise hayır oldu.
Gaziantep'in ikinci büyük ilçesi Şehitkamil'de, referanduma katılım yüzde 83.3 oldu. 1.148 sandığın tamamı açılırken, kullanılan 365 bin 183 oyun, 359 bin 218 geçerli kabul edilirken yüzde 61.7'si Evet, yüzde 38.3'ü ise hayır oldu.
Nurdağı ilçesinde katılım yüzde 84.3 oldu. 91 sandığın tamamının açıldığı oylamada, 21 bin 64 oy kullanılırken, 20 bin 977 Geçerli oyun yüzde 76.3'u Evet, yüzde 27.7'si ise hayır oldu.
İslahiye'de referanduma katılım yüzde 85.8 oldu. 141 sandığın tamamı açılan ilçede 36 bin 501 oy kullanılırken, 35 bin 837 Geçerli oyun yüzde 63.3'ü Evet, yüzde 36.7'si ise hayır oldu.
Nizip'te, referanduma katılım yüzde 82.8 oldu. 278 sandığın tamamı açılırken, 71 bin 302 oy kullanıldı. 70 bin 110 Geçerli oyun yüzde 67.1'i Evet, yüzde 32.9'u ise hayır oldu.
Yavuzeli'nde, referanduma katılım yüzde 98.8 oldu. 55 sandığın tamamı açılırken, 12 bin 364 oy kullanıldı. 10 bin 995 Geçerli oyun yüzde 69.1'i Evet, yüzde 30.9'u ise hayır oldu.
Araban'da, referanduma katılım yüzde 83.5 oldu. 79 sandığın tamamı açılırken, 16 bin 563 oy kullanıldı. 16 bin 214 Geçerli oyun yüzde 66.8'i Evet, yüzde 33.2'si ise hayır oldu.
Oğuzeli'nde referanduma katılım yüzde 84.5 oldu. 113 sandığın tamamı açılırken, 16 bin 681 oy kullanıldı. 16 bin 605 Geçerli oyun yüzde 66.4'ü Evet, yüzde 33.6'sı ise hayır oldu.
Karkamış'ta, oy sayım işlemi sona erdi. Oyların tamamı sayılırken, referanduma katılım yüzde 87.2 oldu. 43 sandığın tamamı açılırken, 5 bin 665 oy kullanıldı. 5 bin 605 geçerli oyun Geçerli oyun yüzde 58.9'u Evet, yüzde 41.1'i ise hayır oldu."
(SD-ÖZ-Y)

16.04.2017 22:20:05 TSI
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