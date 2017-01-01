YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erciş'te 'Evet' kutlaması

Erciş'te 'Evet' kutlaması



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Referandumda resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinde 'evet' çıkması sonrası, Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti ile MHP İlçe Başkanlığı binaları önüne akın eden vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundular.

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti ile MHP İlçe Başkanlığı binaları önüne akın eden vatandaşlar, referandumda çıkan 'evet' sonucunu kutladı. Araçlarıyla Vanyolu Caddesinde şehir turu da atan Ercişliler, sonucun ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

(NÇ-ÖZ-Y)



16.04.2017 22:50:54 TSI

NNNN

