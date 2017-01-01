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Tokat'ta 'evet' coşkusu

16 Nisan 2017 Pazar, 22:47
Tokat'ta 'evet' coşkusu
Tokat'ta 'evet' coşkusu

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının sona ermesiyle birlikte sokaklara dökülen Tokatlılar evet coşkusu yaşadı.
Tokat'ta 1581 sandıkta 365 bin 70 kişi oy kullanırken, geçerli sayılan 359 bin 23 oydan 226 bin 831 evet, 132 bin 192 hayır oyu çıktı. Tokat'ta resmi olmayan bu sonuçlara göre sandıktan yüzde 63.18 evet oyu çıkması ile birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. Ellerinde Türk bayrakları ile konvoy yapan vatandaşlar oyun havaları eşliğinde eğlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalarda havai fişek gösterileri yapıldı. AK Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan'ın kutlamalara katılarak vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara seslenen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokatlılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bugün yeni Türkiye yolunda çok önem bir adım attığımız bu günde hep beraber bir ve beraber olarak geleceği yürüyeceğimiz bir gündür" dedi.
(Nİ-UY-ÖZ-Y)

16.04.2017 22:54:34 TSI
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