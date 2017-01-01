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Ayvalık AK Parti'de 'Evet' coşkusu

16 Nisan 2017 Pazar, 22:58
Ayvalık AK Parti'de 'Evet' coşkusu
Ayvalık AK Parti'de 'Evet' coşkusu

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA)  Referandumda çıkan 'evet' sonucu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde AK Partililer tarafından coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in öncülüğünde toplanan kalabalık, Altınova ve Küçükköy mahallelerinden de gelen partililerle adeta gövde gösterisi yaptı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterleri ve coşkulu marşlar eşliğinde gerçekleşen kutlamalar sırasında konuşan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ülke daha fazla kalkınsın ve millet daha iyi nefes alsın diye 'Evet' oyu kullandıklarını vurguladı.
Referandum oylamasında 'Evet' ve 'Hayır' kullanan herkesi kucakladıklarını belirten Başkan Kayaalp, "Artık yarış bitti. Bundan sonraki yarışımız dünya ile. Biz dev bir ülkeyiz. Biz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz, biriz ve beraberiz. Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.
Referandum seçimleri sonuçlarında Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı sistemini onayladığını belirten Başkan Kayaalp, "Bize bu seçimde Avrupa; dış ülkeler ve düşmanlarımız bizlerin 80 milyon vatandaş olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini gösterdi. Bir olmazsak eğer; görüyorsunuz kapıda tamtamlar çalıyor. Bizim düşmemizi, yıkılmamızı ve boyun bükmemizi bekliyorlar. Pazarlık masalarına oturmamızı bekliyorlar. Ama bu millet pazarlık masasına oturmaz" diye konuştu.
(SS-ÖZ-Y)

16.04.2017 23:05:36 TSI
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