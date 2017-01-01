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Başkan Çiftçi'den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür



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ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, halk oylamasında Şanlıurfalıların gösterdiği ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Çiftçi, "Böylesine bir milletin hizmetkarı olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, halk oylamasında yüzde 70 oranında evet oyu desteğini sunan Şanlıurfa'nın Güneydoğu'da birinci sırada yer aldığını söyledi. Desteklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa halkımız her zaman olduğu gibi bugün de kararını net bir şekilde sergilemiştir. Devletine olan bağlılığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan inancını bir kez daha göstermiştir. Bu amaçla sandık başına giden ve geleceğimizi teminat altına olan böylesine önemli bir gün de kararını net bir şekilde sergileyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



16.04.2017 23:14:43 TSI

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