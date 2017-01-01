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Van'da 'Evet' coşkusu

- Binler Vanlı, alanda kutlama yapıyor



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın - Atilla İdiz

VAN (İHA)  Van'da vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasını davul zurna eşliğinde kutladı.

Van'da, ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalarla AK Parti İl Başkanlığı binası önüne gelen binlerce vatandaş, buradan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü. Beşyol Meydanı'nda buluşan Vanlılar, daha sonra araçlarıyla korna çalarak, sandıkta 'evet' çıkmasını kutladı.

Kutlamalara katılan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Türkiye'nin zincirlerini kırarak önündeki engelleri aşacağı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek, "Van'da da yüzde 40-45 oranında oyumuzu arttırdık. Ama buna az seviniyoruz. Bizi sevindiren şey, Türkiye'nin zaferidir. Kutlu olsun bu zaferiniz. Hayırlı olsun, Allah bu sonucu tüm İslam alemi için hayırlı kılsın" şeklinde konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ise, sonucun bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Soğanda, ayrıca yarın basın mensuplarıyla da bir araya geleceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından yüzlerce araçlık konvoy ve binlerce vatandaşın katıldığı sevinç gösterileri devam ediyor.

(MD-MSA-Y)



16.04.2017 23:17:25 TSI

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