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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'den tarihi rekora teşekkür turu

16 Nisan 2017 Pazar, 23:27
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'den tarihi rekora teşekkür turu
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'den tarihi rekora teşekkür turu
- Yılmaztekin: "Zaferimizle gurur duyuyoruz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, tarihi evet rekorunun kırıldığı seçim bölgesi Harran ve Akçakale'de teşekkür turuna çıktı. Referandum propagandası süresince sadece kendi bölgesinde değil tüm Şanlıurfa genelinde yoğun bir çalışma yapan, ardından Avrupa oylarına da sahip çıkan Yılmazken, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u ziyaret edip, ilçe turu atarak, halka teşekkür etti ve kucaklaştı.
Harran ve Akçakale
Yılmaztekin, referandumnı seçim bölgesi Şanlıurfa'da izledi. Şanlıurfa il genelindeki sonuçları değerlendiren Milletvekili Yılmazken, "Şanlıurfalı hemşehrilerimle, özellikle de Harran ve Akçakale halkı ile gurur duydum. Memleketim, kendine yakışanı yaparak, bizi gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Şanılurfa'nın başarısı
Seçim bölgesinde teşekkür turu atan milletvekili Yılmaztekin, kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Şanlıurfa il genelinde yüksek başarı elde ettiklerini belirterek, "Seçim bölgem Harran yaklaşık yüzde 98 oy oranı ile Türkiye lideri oldu. Bütün Türkiye bu ilçemizin başarısını konuşuyor. Yine seçim bölgem olan sınırın sıfır noktasındaki Akçakale yüzde 95.23 ile Harran'ı takip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Çok emek verdik
Yılmaztekin, seçim bölgesindeki halkın Türkiye'nin selameti için sandığa gittiğini, muhalefetin kasıtlı ve asılsız eleştirilerine kulak tıkadığını belirterek, "Güzel bir propaganda süreci geçirdik. Son derece sağduyulu bir şekilde gerçekleşen bu çalışmalarımızda hayırcıları da kucakladık, onlara kızmadık, ikna etmeye çalıştık. Çok yorulduk, çok emek verdik, halkımızı yanlışa gitmesini önledik. Aldığımız seçim sonuçları bunda da başarılı olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.
Sandık başına giden herkese teşekkür
Evet diyenlerin de hayır diyenlerin de bu ülkenin vatandaşları olduğunu ve hepsini kucakladıklarını anlatan Milletvekili Yılmaztekin, "Tercihi ne olursa olsun, sandık başına gidip, vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu referandum sonuçları, milletimizin çocuklarının geleceğine sahip çıktıklarını gösterdi. Verilen bu tarihi karar, ülkemizin önünü açacaktır. Biz muhalefetin bunca asılsız iddiaları karşısında aslında zor olanı başardık. Bir sistem değişikliği gerektiği konusunda halkımızı ikna ettik. Türkiye 25 milyon evet oyu ile kararını vermiştir" dedi.
Hayırcılar da anlayacak
Yılmaztekin, propaganda sürecinde, muhalefetin diktatörlük ve tek adam rejimi üzerinde ileri sürdüğü iddialarının ne derecede haksız olduğunu hayır diyenlerin de anlayacağını vurgulayarak, "Oysa, tam bir demokrasi şöleni ile bu ülke yönetilecek. Muhalefetin ne kadar asılsız ve desteksiz konuştuğunu onlar net bir şekilde görecekler. Ama şükürler olsunki başta seçim bölgem Harran ve Akçakale olmak üzere vatandaşlarımızın önemli bir bölümü bu söylemlere itibar etmedi" şeklinde konuştu.
Hizmet zamanı
Milletvekili Yılmaztekin, seçimin bittiğini, artık sadece hizmet düşünme zamanının geldiğini belirterek, "Ben tüm hemşehrilerime şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yüzümüzü Ak oyları ile Ak eden Harran, Akçakale ve tüm Şanlıurfam size helal olsun. Teşekkürler Türkiye, teşekkürle vatansever milletimiz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında verdikleri oylarla daha güçlü bir devletin temellerine katkı sunan tüm vatandaşlarıma selamlarımı sevgilerimi sunuyorum" dedi.
(Şİ-SD-Y)

16.04.2017 23:35:35 TSI
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