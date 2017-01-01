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Kütahya'da 'evet' coşkusu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının açıklanması ve 'evet' oylarının fazla çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya miletvekilleri İshak Gazel ve Mustafa Şükrü Nazlı, partinin baykonundan vatandaşlara birer konuşma yaparak, teşekkür ettiler.

Başkan Ali Çetinbaş, "Yüzde 70 oy oranıyla Kütahya'yı Ege'nin birincisi yapan, FETÖ'ye, Avrupa'ya, PKK'ya şer odaklarına tokat gibi cevap veren, her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olan değerli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

Vatandaşlar, parti binası önündeki kutlamaların ardından araç konvoyu düzenledi. Kutlamalar, daha sonra Zafer Meydanında devam etti. (EFE)



16.04.2017 23:50:43 TSI

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