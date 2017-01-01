17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altıntaş'ta Refarandum zaferini AK Partililer ve ülkücüler birlikte kutladı

16 Nisan 2017 Pazar, 23:46
Altıntaş'ta Refarandum zaferini AK Partililer ve ülkücüler birlikte kutladı
Altıntaş'ta Refarandum zaferini AK Partililer ve ülkücüler birlikte kutladı

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından, AK Parti İlçe binası önünde partililer, Altıntaş Ülkü Ocakları üyeleri ve vatandaşlar kutlama yaptı.
Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Altıntaş'da kutlamalar başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' oylarının önde çıkmasının ardından AK Parti İlçe binası önünde toplanan vatandaşlar araç konvoyu düzenleyip ilçede sadece Türk bayraklarıyla zafer turu attılar.
Kalabalık grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.(YD-EFE)

16.04.2017 23:54:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da 'evet' coşkusu
YEREL

KÜTAHYA'DA 'EVET' COŞKUSU
İslam Kültür Merkezi Fatih Camiinin emektar imamı Mehmet Ören hayatını kaybetti
YEREL

İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ FATİH CAMİİNİN EMEKTAR İMAMI MEHMET ÖREN HAYATINI KAYBETTİ
Kütahya'da 'evet' coşkusu
YEREL

KÜTAHYA'DA 'EVET' COŞKUSU
Karşılaştırmalı analiz: Kütahya
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KÜTAHYA
Oyunu kullanmaya torunları götürdü
YEREL

OYUNU KULLANMAYA TORUNLARI GÖTÜRDÜ
Beş seçim sonra sandığa gittiler
YEREL

BEŞ SEÇİM SONRA SANDIĞA GİTTİLER
Başkan Kamil Saraçoğlu oyunu Emine Arıoğul İlkokulunda kullandı
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU OYUNU EMİNE ARIOĞUL İLKOKULUNDA KULLANDI
Cevdet Korkmaz, oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunda kullandı
YEREL

CEVDET KORKMAZ, OYUNU ERGUN ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULUNDA KULLANDI
İshak Gazel oyunu Şehitler Ortaokulunda kullandı
YEREL

İSHAK GAZEL OYUNU ŞEHİTLER ORTAOKULUNDA KULLANDI
Başkan Ali Çetinbaş oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ OYUNU KULLANDI
Mustafa Şükrü Nazlı, oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunda kullandı
YEREL

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI, OYUNU ERGUN ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULUNDA KULLANDI
Başkan Musa Yılmaz oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN MUSA YILMAZ OYUNU KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

'HAVUZ BAŞINDAYIM'

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...